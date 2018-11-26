Путін поки не планував переговорів з Порошенком через Азовське море

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Контакти російського лідера Володимира Путіна і Президента України Петра Порошенка щодо ситуації в Азовському морі та Керченській протоці поки не плануються. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.