МЗС передало послам аудіозаписи переговорів росіян на Азовському морі

"Ми тільки що закінчили брифінг для послів і дуже детально пояснили, як Росія вчора абсолютно свідомо і сплановано здійснювала акти агресії стосовно наших суден і стосовно наших моряків. Ми продемонстрували послам відповідні записи, які на 100% свідчать, як відбувалась комунікація, як планувався кожен крок РФ", - сказав міністр.

За його словами, Україна має частину зазначених записів, інша частина – на захоплених катерах.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.

Спільно з ВМС ЗСУ провели в Міністерстві брифінг для іноземних послів.Важливо надавати нашим партнерам інформацію з перших рук.Зокрема,слухали аудіозаписи переговорів рос.військових.Розраховуємо на чітку міжнародну позицію,але маємо виходити і за межі заяв. #RussiaAttacksUkraine pic.twitter.com/cgDLBNWw1C