МИД передал послам аудиозаписи переговоров россиян на Азовском море
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины передало иностранным послам в Украине аудиозаписи переговоров российских военных во время ситуации в Азовском море накануне. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам брифинга для дипломатического корпуса руководства МИД и ВМС ВС Украины в связи с очередным актом агрессии России против Украины, передает УНН.
"Мы только что закончили брифинг для послов и очень подробно объяснили, как Россия вчера абсолютно сознательно и спланировано осуществляла акты агрессии в отношении наших судов и наших моряков. Мы продемонстрировали послам соответствующие записи, которые на 100% свидетельствуют, как происходила коммуникация, как планировался каждый шаг РФ", - сказал министр.
По его словам, Украина имеет часть указанных записей, другая часть - на захваченных катерах.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.
Совместно с ВМС ВСУ провели в Министерстве брифинг для иностранных послив.Важливо предоставлять нашим партнерам информацию из первых рук.Зокрема, слушали аудиозаписи переговоров рос.вийськових.Розраховуемо на четкую международную позицию, но должны исходить и за пределы заявлений. #RussiaAttacksUkraine pic.twitter.com/cgDLBNWw1C- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 ноября 2018