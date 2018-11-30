Білий дім повідомив про перенесення зустрічі Трампа і Меркель на G20

Як раніше інформував УНН, під час зустрічі на полях саміту G20 з прем’єром Японії Сіндзо Абе президент США Дональд Трамп заявив, що захоплення українських моряків в Азовському морі стало єдиною причиною скасування зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Нагадаємо, у четвер Меркель через технічний дефект в урядовому лайнері змушена була перервати політ в Аргентину на саміт G20. Політ канцлерки тривав всього близько години, коли у небі над Нідерландами екіпаж прийняв рішення повернути назад до Німеччини. Літак Airbus А340 Konrad Adenauer благополучно сів у Кельні. Лише вранці п’ятниці глава кабміну з невеликою частиною делегації відправилася на саміт літаком іспанських авіаліній.