Білий дім повідомив про перенесення зустрічі Трампа і Меркель на G20

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Двостороння зустріч президента США Дональда Трампа з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель на саміті “Великої двадцятки” перенесена на суботу, 1 грудня. Про це повідомила у п’ятницю прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, інформує УНН із посиланням на CNN.

Як раніше інформував УНН, під час зустрічі на полях саміту G20 з прем’єром Японії Сіндзо Абе президент США Дональд Трамп заявив, що захоплення українських моряків в Азовському морі стало єдиною причиною скасування зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Нагадаємо, у четвер Меркель через технічний дефект в урядовому лайнері змушена була перервати політ в Аргентину на саміт G20. Політ канцлерки тривав всього близько години, коли у небі над Нідерландами екіпаж прийняв рішення повернути назад до Німеччини. Літак Airbus А340 Konrad Adenauer благополучно сів у Кельні. Лише вранці п’ятниці глава кабміну з невеликою частиною делегації відправилася на саміт літаком іспанських авіаліній.

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