Літак Ангели Меркель здійснив вимушену посадку через несправності

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель через технічний дефект в урядовому лайнері Airbus A340 була змушена перервати політ в Аргентину на саміт G20. Як повідомило агентство Reuters, в небі над Нідерландами екіпаж прийняв рішення повернути назад до Німеччини, інформує УНН.