Літак Ангели Меркель здійснив вимушену посадку через несправності

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель через технічний дефект в урядовому лайнері Airbus A340 була змушена перервати політ в Аргентину на саміт G20. Як повідомило агентство Reuters, в небі над Нідерландами екіпаж прийняв рішення повернути назад до Німеччини, інформує УНН.

Політ канцлерки тривав всього близько години. Літак “Конрад Аденауер” благополучно сів в Кельні. Там Меркель повинна пересісти на інший лайнер.

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Як раніше інформував УНН, у четвер на німецько-українській конференції у Берліні канцлерка ФРН Ангела Меркель заявила, що обговорить з президентом Росії Володимиром Путіним питання ескалації в Азовському морі на саміті “Великої двадцятки” в Аргентині.

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