Самолет Ангелы Меркель совершил вынужденную посадку из-за неисправности
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель из-за технического дефекта в правительственном лайнере Airbus A340 была вынуждена прервать полет в Аргентину на саммит G20. Как сообщило агентство Reuters, в небе над Нидерландами экипаж принял решение вернуть обратно в Германию, информирует УНН.
Полет канцлера продолжался всего около часа. Самолет “Конрад Аденауэр” благополучно сел в Кёльне. Там Меркель должна пересесть на другой лайнер.
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Как ранее информировал УНН, в четверг на немецко-украинской конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсудит с президентом России Владимиром Путиным вопрос эскалации в Азовском море на саммите “Большой двадцатки” в Аргентине.