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Меркель на саміті G20 обговорить з Путіним ескалацію на Азові

Меркель на саміті G20 обговорить з Путіним ескалацію на Азові

Київ • УНН

 • 7639 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель на саміті "Великої двадцятки" в Аргентині обговорить з президентом Росії Володимиром Путіним питання ескалації в Азовському морі. Про це Меркель заявила на німецько-українській конференції в Берліні, передає УНН з посиланням на Reuters.

Меркель заявила, що Захід вводить санкції проти Росії, щоб відстоювати міжнародне право, і додала, що вона обговорить питання ситуації в Азовському морі з Володимиром Путіним на майбутньому саміті G20.

"Ми не накладаємо на Росію санкції заради санкцій, ми вводимо санкції, щоб чітко вказати, що країни, навіть якщо вони територіально близькі до Росії, мають право на власний розвиток", - сказала Меркель.

Відзначимо, раніше Меркель подзвонила Путіну обговорити ситуацію із захопленням українських кораблів в Азовському морі.

Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп проведуть зустріч 1 грудня в Буенос-Айресі, під час якої обговорять, зокрема, ескалацію в Керченській протоці.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів. У МЗС висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

Українські Національні Новини

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