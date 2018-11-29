Меркель на саммите G20 обсудит с Путиным эскалацию на Азове
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине обсудит с президентом России Владимиром Путиным вопрос эскалации в Азовском море. Об этом Меркель заявила на немецко-украинской конференции в Берлине, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Меркель заявила, что Запад вводит санкции в отношении России, чтобы отстаивать международное право, и добавила, что она обсудит вопрос ситуации в Азовском море с Владимиром Путиным на предстоящем саммите G20.
“Мы не накладываем на Россию санкции ради санкций, мы вводим санкции, чтобы четко указать, что страны, даже если они территориально близки к России, имеют право на собственное развитие”, — сказала Меркель на немецко-украинской конференции в Берлине.
Отметим, ранее Меркель позвонила Путину обсудить ситуацию с захватом украинских кораблей в Азовском море.
Напомним, Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут встречу 1 декабря в Буэнос-Айресе, во время которой обсудят, в частности, эскалацию в Керченском проливе.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.