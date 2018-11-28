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Путин и Трамп на встрече 1 декабря обсудят эскалацию на Азове

Путин и Трамп на встрече 1 декабря обсудят эскалацию на Азове

Киев  •  УНН

 • 10701 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут встречу 1 декабря в Буэнос-Айресе, во время которой обсудят, в частности, эскалацию в Керченском проливе. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает УНН.

“1 декабря, суббота, этот день начинается утренним завтраком с Меркель (канцелером Германии — ред.), затем из двусторонних (встреч — ред.) — беседа с Трампом”, — сказал Ушаков.

По его словам, стороны уже договорились о месте и времени проведения такой встречи.

Как сообщает издание, Путин и Трамп обсудят “вопросы двусторонних отношений, разоружения, обеспечения стабильности в мире и региональной проблематики, в том числе, инцидент в Керченском проливе”.

Напомним, в интервью NBC Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что у него есть сообщение, которое он хочет, чтобы Трамп лично доставил президенту Путину. Это сообщение "Пожалуйста, убирайтесь из Украины, Путин".

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что всего речь идет о 23 людях.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях.

Украинские Национальные Новости

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