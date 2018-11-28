Путін і Трамп на зустрічі 1 грудня обговорять ескалацію на Азові
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп проведуть зустріч 1 грудня в Буенос-Айресі, під час якої обговорять, зокрема, ескалацію в Керченській протоці. Про це повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков, передає УНН.
"1 грудня, субота, цей день починається ранковим сніданком з Меркель (канцелером Німеччини - ред.), потім з двосторонніх (зустрічей - ред.) - бесіда з Трампом", - сказав Ушаков.
За його словами, сторони вже домовилися про місце і час проведення такої зустрічі.
Як повідомляє видання, Путін і Трамп обговорять "питання двосторонніх відносин, роззброєння, забезпечення стабільності в світі та регіональної проблематики, зокрема інцидент в Керченській протоці".
Нагадаємо, в інтерв'ю NBC Президент України Петро Порошенко розповів, що у нього є повідомлення, яке він хоче, щоб Трамп особисто передав президенту Путіну. Це повідомлення "Будь ласка, забирайтеся з України, Путіне".
Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.
У Генштабі ЗСУ заявили, що йдеться усього про 23 людей.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому в зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила військовий стан, але тільки на 30 днів і в окремих областях.