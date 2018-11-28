Порошенко попросил Трампа передать сообщение для Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. У Президента Украины Петра Порошенко есть сообщение, которое он хочет, чтобы американский лидер Дональд Трамп лично доставил президенту РФ Владимиру Путину на предстоящем саммите G20 в Аргентине. Об этом он рассказал в интервью NBC, передает УНН.
"Пожалуйста, убирайтесь из Украины, Путин", - сказал во вторник Петр Порошенко, отвечая на вопрос, какое сообщение он бы хотел, чтобы Трамп передал Путину на этой встрече.
Он рассказал, что ранее имел несколько встреч с американским президентом, получил четкую позицию поддержки независимости и территориальной целостности Украины.
"В этой ситуации мы рассчитываем на Соединенные Штаты", - добавил Президент.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В Генштабе ВСУ заявили, что всего речь идет о 23 людях - троих раненых, которые находятся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находящихся в разных местах, которые не известны.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях.