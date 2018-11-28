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Порошенко попросив Трампа передати повідомлення для Путіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко має повідомлення, яке він хоче, щоб американський лідер Дональд Трамп особисто доставив президенту РФ Володимиру Путіну на майбутньому саміті G20 у Аргентині. Про це він розповів в інтерв’ю NBC, передає УНН.

"Будь ласка, забирайтесь з України, пан Путін", - сказав у вівторок Петро Порошенко, відповідаючи на запитання, яке повідомлення він б хотів, щоб Трамп передав Путіну на цій зустрічі.

Він розповів, що раніше мав декілька зустрічей з американським президентом, отримав чітку позицію підтримки незалежності та територіальної цілісності України.

"У цій ситуації ми розраховуємо на Сполучені Штати", - додав Президент.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. 

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи - троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях.

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