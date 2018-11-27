Путин выразил Меркель "озабоченность" решением Киева ввести военное положение
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин во время телефонного разговора с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель выразил "озабоченность" из-за введения в Украине военного положения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Кремля.
“По инициативе немецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель. Обсуждался опасный инцидент, произошедший 25 ноября в Азово-Черноморской акватории”, — говорится в сообщении пресс-службы.
По информации Кремля, в ходе беседы Путин дал оценку “провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права ее военными кораблями, которые намеренно проигнорировали правила мирного прохода в территориальном море Российской Федерации”.
"Выражена серьёзная озабоченность в связи с решениями Киева о приведении своих вооружённых сил в полную боеготовность и объявлении военного положения. Акцентировано, что украинское руководство несёт всю полноту ответственности за создание ещё одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски. Всё это явно предпринято с учётом предвыборной кампании на Украине”, — сообщили в Кремле.
Путин, по информации пресс-службы, призвал Берлин “повлиять” на украинскую власть, с тем чтобы удержать их от “дальнейших непродуманных шагов”.
“Отмечено, что представители российской пограничной службы будут готовы дать дополнительные пояснения о том, как развивались упомянутые события в районе Керченского пролива”, — добавили в Кремле.
Как сообщал УНН, накануне Президент Украины Петр Порошенко проинформировал федерального канцлера Германии Ангелу Меркель о грубом акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и действиях Украины в ответ, в частности введении режима военного положения.
Напомним, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых — тяжело.