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Путін висловив Меркель “занепокоєння” рішенням Києва ввести воєнний стан

Путін висловив Меркель “занепокоєння” рішенням Києва ввести воєнний стан

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін під час телефонної розмови з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель висловив “занепокоєння” через введення в Україні воєнного стану, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Кремля.

“З ініціативи німецької сторони відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель. Обговорювався небезпечний інцидент, що стався 25 листопада в Азово-Чорноморській акваторії”, — йдеться в повідомленні прес-служби.

За інформацією Кремля, під час розмови Путін дав оцінку “провокаційним діям української сторони, грубому порушенню норм міжнародного права її військовими кораблями, які навмисно проігнорували правила мирного проходу в територіальному морі Російської Федерації”.

“Висловлено серйозне занепокоєння у зв’язку з рішеннями Києва про приведення своїх збройних сил в повну боєготовність і оголошення воєнного стану. Акцентовано, що українське керівництво несе всю повноту відповідальності за створення ще однієї конфліктної ситуації і пов’язані з цим ризики. Все це явно зроблено з урахуванням передвиборчої кампанії в Україні”, — повідомили в Кремлі.

Путін, за інформацією прес-служби, закликав Берлін “вплинути” на українську владу, з тим щоб утримати їх від “подальших непродуманих кроків”.

“Відзначено, що представники російської прикордонної служби будуть готові дати додаткові пояснення про те, як розвивалися згадані події в районі Керченської протоки”, — додали в Кремлі.

Як повідомляв УНН, напередодні Президент України Петро Порошенко проінформував федерального канцлера Німеччини Ангелу Меркель про брутальний акт агресії Росії проти України в акваторії Керченської протоки та дії України у відповідь, зокрема запровадження режиму воєнного стану.

Нагадаємо, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких — тяжко.

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