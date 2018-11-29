Держсекретар США не планує зустрічатися з главою МЗС Росії на полях G20

Його запитали, чи планує Помпео зустрітися з Лавровим в Аргентині після заяви Дональда Трампа про скасування зустрічі з Володимиром Путіним. “Графік держсекретаря на саміті G20 в Буенос-Айресі збігається з графіком президента. Нічого нового я додати не можу”, — відповів Палладіно.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко відреагував на скасування зустрічі Трампа з Путіним

“Нічого про це не знаю, у мене нічого немає зі цього питання”, — підкреслив дипломат на прохання прокоментувати можливість проведення консультацій між Помпео та Лавровим.

У вівторок керівник прес-служби Держдепартаменту США Гезер Нойєрт повідомила, що Помпео не планує проводити будь-які окремі зустрічі, консультації і переговори на полях саміту G20 в Аргентині, він буде супроводжувати Трампа.

Як раніше інформував УНН, президент США Дональд Трамп у своєму мікроблозі в Twitter написав, що прийняв рішення відмовитися від двосторонньої зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Аргентині у зв’язку з російською агресією в Керченській протоці.