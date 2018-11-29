Держсекретар США не планує зустрічатися з главою МЗС Росії на полях G20
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео як і раніше не планує додаткових переговорів, у тому числі зустрічі з главою російського зовнішньополітичного відомства Сергієм Лавровим, на полях саміту G20 в Аргентині. Про це заявив у четвер на брифінгу для журналістів заступник керівника прес-служби Держдепартаменту Роберт Палладіно, передає УНН.
Його запитали, чи планує Помпео зустрітися з Лавровим в Аргентині після заяви Дональда Трампа про скасування зустрічі з Володимиром Путіним. “Графік держсекретаря на саміті G20 в Буенос-Айресі збігається з графіком президента. Нічого нового я додати не можу”, — відповів Палладіно.
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“Нічого про це не знаю, у мене нічого немає зі цього питання”, — підкреслив дипломат на прохання прокоментувати можливість проведення консультацій між Помпео та Лавровим.
У вівторок керівник прес-служби Держдепартаменту США Гезер Нойєрт повідомила, що Помпео не планує проводити будь-які окремі зустрічі, консультації і переговори на полях саміту G20 в Аргентині, він буде супроводжувати Трампа.
Як раніше інформував УНН, президент США Дональд Трамп у своєму мікроблозі в Twitter написав, що прийняв рішення відмовитися від двосторонньої зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Аргентині у зв’язку з російською агресією в Керченській протоці.