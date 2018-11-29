Трамп скасував зустріч з Путіним через українських моряків

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп оголосив, що скасовує свою зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту “Великої двадцятки” та порадив зробити це всім іншим світовим лідерам. Про це сам Трамп написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

“Виходячи з того, що кораблі та моряки не були повернуті в Україну з Росії, я вирішив, що всім зацікавленим сторонам буде краще скасувати мою попередньо заплановану зустріч в Аргентині з президентом Володимиром Путіним. Я з нетерпінням чекаю змістовного саміту знову, як тільки ця ситуація буде вирішена!” — наголосив американський лідер.

Нагадаємо, раніше Білий Дім повідомляв, що Трамп планує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту “Великої двадцятки”.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях. Указом Президента передбачено ввести в Україні воєнний стан із 14 години 26 листопада 2018 року на 30 діб до 14 години 26 грудня 2018 року.

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 ноября 2018 г.

....in Argentina with President Vladimir Putin. I look forward to a meaningful Summit again as soon as this situation is resolved!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 ноября 2018 г.

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