Трамп отменил встречу с Путиным из-за украинских моряков

“Исходя из того, что корабли и моряки не были возвращены в Украину из России, я решил, что всем заинтересованным сторонам будет лучше отменить мою предварительно запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Я с нетерпением жду содержательного саммита снова, как только эта ситуация будет решена!” — подчеркнул американский лидер.

Напомним, ранее Белый Дом сообщал, что Трамп планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита “Большой двадцатки”.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В ночь с 25 на 26 ноября в Украине было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях. Указом Президента предусмотрено ввести в Украине военное положение с 14:00 26 ноября 2018 года на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года.

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting ....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 ноября 2018 г.

.... in Argentina with President Vladimir Putin. I look forward to a meaningful Summit again as soon as this situation is resolved!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 ноября 2018 г.