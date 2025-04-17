Прощай "Калаш", привет Bren 2 "Sich". ВСУ получат новое стрелковое оружие

В Украине производят штурмовые винтовки чешского производства Bren 2. Данное оружие постепенно поступает на вооружение подразделений Сил обороны Украины. Об этом сообщил Укроборонпром в Telegram, передает УНН.

Детали

CZ Bren 2 является современной чешской штурмовой винтовкой, которая была разработана компанией Česká zbrojovka Uherský Brod. Данное оружие оснащено модульной конструкцией, которая позволяет изменять калибр (наиболее распространенными являются 5,56×45 мм NATO и советский 7,62×39 мм), а также длину ствола и конфигурацию в зависимости от потребностей конкретного бойца.

Впервые CZ Bren 2 представили в 2015 году. Через два года винтовку приняли на вооружение армии Чехии. В Украине их производят под названием Sich.

Теперь штурмовая винтовка поступает нашим защитникам и защитницам от Укроборонпрома, на мощностях которого составляют это оружие. Прощай, калаш, добро пожаловать, CZ Bren 2 "Sich" - заявили в Укроборонпроме.

Напомним

Министерство обороны Великобритании успешно испытало новый тип электронного оружия для борьбы с дронами RapidDestroyer. Во время испытаний было уничтожено более 100 БПЛА.