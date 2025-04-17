Прощавай "Калаш", привіт Bren 2 "Sich". ЗСУ отримають нову стрілецьку зброю

В Україні виробляють штурмові гвинтівки чеського виробництва Bren 2. Дана зброя поступово надходить на озброєння підрозділів Сил оборони України.

Про це повідомив Укроборонпром в Telegram, передає УНН.

Деталі

CZ Bren 2 є сучасною чеською штурмовою гвинтівкою, яка була розроблена компанією Česká zbrojovka Uherský Brod. Дана зброя оснащена модульною конструкцією, яка дозволяє змінювати калібр (найбільш поширеними є 5,56×45 мм NATO і радянський 7,62×39 мм), а також довжину ствола і конфігурацію залежно від потреб конкретного бійця.

Вперше CZ Bren 2 презентували у 2015 році. Через два роки гвинтівку прийняли на озброєння армії Чехії. В Україні їх виробляють під назвою Sich.

Тепер штурмова гвинтівка надходить нашим захисникам і захисницям від Укроборонпрому, на потужностях якого складають цю зброю. Прощавай, калаш, ласкаво просимо, CZ Bren 2 "Sich" - заявили в Укроборонпромі.

Нагадаємо

Міністерство оборони Великої Британії успішно випробувало новий тип електронної зброї для боротьби з дронами RapidDestroyer. Під час випробувань було знищено понад 100 БПЛА.