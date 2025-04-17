Прощавай "Калаш", привіт Bren 2 "Sich". ЗСУ отримають нову стрілецьку зброю
Київ • УНН
В Україні розпочато виробництво штурмових гвинтівок CZ Bren 2 під назвою "Sich", які вже надходять на озброєння Сил оборони. Ця сучасна зброя має модульну конструкцію і виробляється на потужностях Укроборонпрому.
В Україні виробляють штурмові гвинтівки чеського виробництва Bren 2. Дана зброя поступово надходить на озброєння підрозділів Сил оборони України.
Про це повідомив Укроборонпром в Telegram, передає УНН.
Деталі
CZ Bren 2 є сучасною чеською штурмовою гвинтівкою, яка була розроблена компанією Česká zbrojovka Uherský Brod. Дана зброя оснащена модульною конструкцією, яка дозволяє змінювати калібр (найбільш поширеними є 5,56×45 мм NATO і радянський 7,62×39 мм), а також довжину ствола і конфігурацію залежно від потреб конкретного бійця.
Вперше CZ Bren 2 презентували у 2015 році. Через два роки гвинтівку прийняли на озброєння армії Чехії. В Україні їх виробляють під назвою Sich.
Тепер штурмова гвинтівка надходить нашим захисникам і захисницям від Укроборонпрому, на потужностях якого складають цю зброю. Прощавай, калаш, ласкаво просимо, CZ Bren 2 "Sich"
Нагадаємо
Міністерство оборони Великої Британії успішно випробувало новий тип електронної зброї для боротьби з дронами RapidDestroyer. Під час випробувань було знищено понад 100 БПЛА.