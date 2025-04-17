Британія випробувала нову зброю проти дронів: що відомо про RapidDestroyer
Київ • УНН
Міноборони Великої Британії успішно випробувало електронну зброю RapidDestroyer, що використовує радіочастоту для нейтралізації дронів. Під час випробувань було знищено понад 100 БПЛА.
Міністерство оборони Великої Британії успішно випробувало новий тип електронної зброї для боротьби з дронами RapidDestroyer.
Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.
Деталі
Новий тип зброї був розроблений консорціумом на чолі з французьким оборонним конгломератом Thales. Він використовує радіочастоту високої потужності для виведення з ладу або знищення електроніки в дронах на відстані.
За даними міноборони Британії, під час нещодавнього випробування дві з восьми "зграї" дронів були нейтралізовані за допомогою цієї зброї. У рамках проекту було знищено понад 100 дронів за допомогою цієї зброї в ході інших випробувань. Водночас зазначається, що дана технологія все ще перебуває на ранніх стадіях, адже RapidDestroyer потребує великої кількості енергії, а також перевозиться на кузові бортової вантажівки.
У публікації додали, що американським аналогом RapidDestroyer є Tactical High-power Operational Responder, який розробили ВПС США і низка приватних компаній. Він має вигляд морського контейнера.
Також у матеріалі підкреслюється, що технологія електромагнітної зброї випускає широкий промінь енергії. Це є відносно дешевим способом, що здатен одночасно знищити кілька БПЛА.
Тим часом Військово-морські сили США оголосили, що в 2026 році збираються провести випробування потужної мікрохвильової зброї під назвою Project Meteor. Ця зброя здатна знищувати протикорабельні балістичні ракети.
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