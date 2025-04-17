Британія випробувала нову зброю проти дронів: що відомо про RapidDestroyer

Міністерство оборони Великої Британії успішно випробувало новий тип електронної зброї для боротьби з дронами RapidDestroyer.

Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

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Новий тип зброї був розроблений консорціумом на чолі з французьким оборонним конгломератом Thales. Він використовує радіочастоту високої потужності для виведення з ладу або знищення електроніки в дронах на відстані.

За даними міноборони Британії, під час нещодавнього випробування дві з восьми "зграї" дронів були нейтралізовані за допомогою цієї зброї. У рамках проекту було знищено понад 100 дронів за допомогою цієї зброї в ході інших випробувань. Водночас зазначається, що дана технологія все ще перебуває на ранніх стадіях, адже RapidDestroyer потребує великої кількості енергії, а також перевозиться на кузові бортової вантажівки.

У публікації додали, що американським аналогом RapidDestroyer є Tactical High-power Operational Responder, який розробили ВПС США і низка приватних компаній. Він має вигляд морського контейнера.

Також у матеріалі підкреслюється, що технологія електромагнітної зброї випускає широкий промінь енергії. Це є відносно дешевим способом, що здатен одночасно знищити кілька БПЛА.

Тим часом Військово-морські сили США оголосили, що в 2026 році збираються провести випробування потужної мікрохвильової зброї під назвою Project Meteor. Ця зброя здатна знищувати протикорабельні балістичні ракети.

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