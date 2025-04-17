Британия испытала новое оружие против дронов: что известно о RapidDestroyer
Киев • УНН
Минобороны Великобритании успешно испытало электронное оружие RapidDestroyer, использующее радиочастоту для нейтрализации дронов. Во время испытаний было уничтожено более 100 БПЛА.
Министерство обороны Великобритании успешно испытало новый тип электронного оружия для борьбы с дронами RapidDestroyer. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.
Детали
Новый тип оружия был разработан консорциумом во главе с французским оборонным конгломератом Thales. Он использует радиочастоту высокой мощности для вывода из строя или уничтожения электроники в дронах на расстоянии.
По данным минобороны Британии, во время недавнего испытания две из восьми "стаи" дронов были нейтрализованы с помощью этого оружия. В рамках проекта было уничтожено более 100 дронов с помощью этого оружия в ходе других испытаний. В то же время отмечается, что данная технология все еще находится на ранних стадиях, ведь RapidDestroyer требует большого количества энергии, а также перевозится на кузове бортового грузовика.
В публикации добавили, что американским аналогом RapidDestroyer является Tactical High-power Operational Responder, который разработали ВВС США и ряд частных компаний. Он имеет вид морского контейнера.
Также в материале подчеркивается, что технология электромагнитного оружия выпускает широкий луч энергии. Это является относительно дешевым способом, который способен одновременно уничтожить несколько БПЛА.
Тем временем Военно-морские силы США объявили, что в 2026 году собираются провести испытания мощного микроволнового оружия под названием Project Meteor. Это оружие способно уничтожать противокорабельные баллистические ракеты.
Напомним
Министерство обороны Украины рассказало о беспилотном авиационном комплексе Raybird (ACS-3). Он преодолевает РЭБ и ПВО, осуществляет разведку с высоты 5.5 км и преодолевает расстояние до 2500 километров.