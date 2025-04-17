Британия испытала новое оружие против дронов: что известно о RapidDestroyer

Министерство обороны Великобритании успешно испытало новый тип электронного оружия для борьбы с дронами RapidDestroyer. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Детали

Новый тип оружия был разработан консорциумом во главе с французским оборонным конгломератом Thales. Он использует радиочастоту высокой мощности для вывода из строя или уничтожения электроники в дронах на расстоянии.

По данным минобороны Британии, во время недавнего испытания две из восьми "стаи" дронов были нейтрализованы с помощью этого оружия. В рамках проекта было уничтожено более 100 дронов с помощью этого оружия в ходе других испытаний. В то же время отмечается, что данная технология все еще находится на ранних стадиях, ведь RapidDestroyer требует большого количества энергии, а также перевозится на кузове бортового грузовика.

В публикации добавили, что американским аналогом RapidDestroyer является Tactical High-power Operational Responder, который разработали ВВС США и ряд частных компаний. Он имеет вид морского контейнера.

Также в материале подчеркивается, что технология электромагнитного оружия выпускает широкий луч энергии. Это является относительно дешевым способом, который способен одновременно уничтожить несколько БПЛА.

Тем временем Военно-морские силы США объявили, что в 2026 году собираются провести испытания мощного микроволнового оружия под названием Project Meteor. Это оружие способно уничтожать противокорабельные баллистические ракеты.

Напомним

Министерство обороны Украины рассказало о беспилотном авиационном комплексе Raybird (ACS-3). Он преодолевает РЭБ и ПВО, осуществляет разведку с высоты 5.5 км и преодолевает расстояние до 2500 километров.