Коляденко признался, что не имел интима 19 лет

Украинский хореограф и шоумен объяснил, что после отношений с Ириной Билык не смог найти новую партнершу и около 19 лет не имел интима с женщинами. Об этом артист сообщил в интервью Марии Ефросининой, пишет УНН.

Детали

Артист поделился, что в его жизни были две "роковые" женщины: Ирина Билык и Елена Коляденко, с которой шоумен был женат до Билык. В интервью он сказал, что сейчас ему часто снится его бывшая жена и их общий сын Филипп. В этих снах они вместе, гуляют, репетируют.

Это моя семья. И Филипп, и Елена. Мы много лет не живем вместе, мы разведены, но какая-то любовь, она была, есть и будет. И мне кажется это нормально - сказал он.

Что касается романа с Ириной Билык, Коляденко поделился, что и отношения и их разрыв были крайне бурными. После того, как пара разошлась, они пять лет избегали общения друг с другом. Со временем артисты пришли к дружеским отношениям и продолжают периодически созваниваться.

Я ее любил, люблю и буду любить. Она никогда не поставит точку, и я никогда не поставлю ее. Мы поставили точку, что мы не можем жить вместе, я желаю, что у нее был новый муж, чтобы был богатый. Она трудяжка, много работает, ей очень тяжело. Мы договорились, что и я хочу начать новую жизнь - поделился Коляденко.

Шоумен подчеркнул, что он очень преданный и одновременно скованный человек и ему сложно найти новую любовь. Коляденко признался, что после романа с артисткой, у него больше не было отношений.

Мне уже надоело быть онанистом. Я хочу любви, но я понимаю, что у меня сейчас нет времени на любовь, у меня работа. Это моя любовь. Но когда ты приезжаешь в отель, то хочешь любви. Я никому это не говорил – у меня не было женщины после Билык. Совсем. У меня не было женщины. У меня не было отношений. Я не смог - сказал он в студии.

Также он добавил, что недавно все же "купил любовь за деньги" и почувствовал облегчение.

И только месяц назад я купил любовь за деньги. Ну секс. Там была такса за час, у нас это все было 45 минут. Угадай мою реакцию, это же 19 лет прошло. Ты представляешь, что там было за эти 45 минут. Какой я был счастливый - делится артист интимными подробностями.

Однако хореограф верит, что все же встретит свою настоящую половинку и намекнул, что карты таро советуют ему "немножко подождать", чтобы личная жизнь звезды сложилась. Сам Дмитрий рассказал, что очень стремится создать настоящие близкие и душевные отношения. Ему хочется варить кому-то кофе утром, готовить завтрак, беспокоиться, засыпать и просыпаться вместе.

Когда я рядом с человеком, я буду с ним всю жизнь. Я преданный человек и очень верю в любовь и любовь, в семью. Это труд. Нужно что-то новое придумывать, уважать человека - говорит он.

Дополнительно

Сейчас шоумен работает в театре и чувствует себя на своем месте. Во времена пандемии, бывшая жена Елена Коляденко, пригласила его принять участие в спектакле "шкаф", на что артист мгновенно согласился, с чего и начался новый этап жизни артиста. В интервью он поделился, что мечтал об этом с шести лет.

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