Коляденко признался, что не имел интима 19 лет

$41.220.04
46.820.21
ukenru
Как покрасить яйца на Пасху: бабушкины и современные методы
15:30 • 18359 просмотра

Как покрасить яйца на Пасху: бабушкины и современные методы

Эксклюзив
13:28 • 28609 просмотра

Американская торговая палата: 5,5 млрд грн - потери бюджета от теневого рынка смартфонов

Эксклюзив
13:06 • 42300 просмотра

"Действовали с апреля 2023-го": МИД прокомментировал задержание банды сутенеров в Польше, среди которых есть украинцы

13:01 • 40702 просмотра

Россия готовит новые удары по Украине в преддверии Пасхи и после нее – Зеленский

Эксклюзив
12:16 • 41918 просмотра

Учетную ставку НБУ оставили неизменной: что это означает для цен и кредитов

11:35 • 42590 просмотра

Когда ожидать снижения цен - ответ Нацбанка

Эксклюзив
17 апреля, 09:48 • 49374 просмотра

Нацполиция усиливает меры безопасности на Пасху: дежурство возле храмов и выборочный осмотр вещей

Эксклюзив
17 апреля, 06:19 • 56288 просмотра

Эксперт озвучил масштаб потерь от “серой” техники Apple: до 15 миллиардов гривен в год

17 апреля, 06:17 • 71541 просмотра

Реестр убытков для Украины: кто может подать заявление на возмещение и какие категории откроются до конца года

Эксклюзив
17 апреля, 05:54 • 102372 просмотра

Под пулями и солнцем: как украинские сады меняются несмотря на войну

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+22°
3м/с
34%
Популярные новости

Великобритания поддержит передачу Taurus Украине, но при одном условии - The Telegraph

17 апреля, 06:42 • 68348 просмотра

Автогражданку будут компенсировать ветеранам и людям с инвалидностью из-за войны: ВР одобрила

17 апреля, 08:50 • 56927 просмотра

Grok от xAI Маска догоняет ChatGPT и Gemini с функцией "памяти"

17 апреля, 09:00 • 58865 просмотра

НБУ оставил учетную ставку на уровне 15,5%: ожидает от этого поддержки валютного рынка

11:04 • 36375 просмотра

"Пропала собака по кличке Дружочек", или куда исчез Сокур

12:47 • 42969 просмотра
публикации

Как покрасить яйца на Пасху: бабушкины и современные методы

15:30 • 18359 просмотра

Генофонд под бульдозером: почему Украина может потерять десятилетия селекционной работы по животноводству?

13:35 • 29713 просмотра

"Пропала собака по кличке Дружочек", или куда исчез Сокур

12:47 • 44030 просмотра

Под пулями и солнцем: как украинские сады меняются несмотря на войну
Эксклюзив

17 апреля, 05:54 • 102372 просмотра

Топ вещей, которые нуждаются в замене чаще, чем вы думаете

17 апреля, 05:10 • 112447 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Элон Маск

Марко Рубио

Актуальные места

Украина

Киев

Донецкая область

Соединенные Штаты

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Король Чарльз III в пасхальном послании: мир нуждается в вере, надежде и любви

13:03 • 13199 просмотра

"Долгая фаза Лолиты": Натали Портман рассказала о сексуализации в детстве во время съемок в Голливуде

17 апреля, 09:32 • 20295 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

16 апреля, 09:21 • 116817 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 58815 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 58297 просмотра
Актуальное

ТикТок

9К720 Искандер

Беспилотный летательный аппарат

Facebook

МиГ-31

Коляденко признался, что не имел интима 19 лет

Киев • УНН

 • 5676 просмотра

Дмитрий Коляденко признался, что после разрыва с Ириной Билык не имел интимных отношений 19 лет. Он поделился, что только недавно "купил любовь за деньги".

Коляденко признался, что не имел интима 19 лет

Украинский хореограф и шоумен объяснил, что после отношений с Ириной Билык не смог найти новую партнершу и около 19 лет не имел интима с женщинами. Об этом артист сообщил в интервью Марии Ефросининой, пишет УНН.

Детали

Артист поделился, что в его жизни были две "роковые" женщины: Ирина Билык и Елена Коляденко, с которой шоумен был женат до Билык. В интервью он сказал, что сейчас ему часто снится его бывшая жена и их общий сын Филипп. В этих снах они вместе, гуляют, репетируют.

Это моя семья. И Филипп, и Елена. Мы много лет не живем вместе, мы разведены, но какая-то любовь, она была, есть и будет. И мне кажется это нормально

- сказал он.

Что касается романа с Ириной Билык, Коляденко поделился, что и отношения и их разрыв были крайне бурными. После того, как пара разошлась, они пять лет избегали общения друг с другом. Со временем артисты пришли к дружеским отношениям и продолжают периодически созваниваться.

Я ее любил, люблю и буду любить. Она никогда не поставит точку, и я никогда не поставлю ее. Мы поставили точку, что мы не можем жить вместе, я желаю, что у нее был новый муж, чтобы был богатый. Она трудяжка, много работает, ей очень тяжело. Мы договорились, что и я хочу начать новую жизнь

- поделился Коляденко.

Шоумен подчеркнул, что он очень преданный и одновременно скованный человек и ему сложно найти новую любовь. Коляденко признался, что после романа с артисткой, у него больше не было отношений.

Мне уже надоело быть онанистом. Я хочу любви, но я понимаю, что у меня сейчас нет времени на любовь, у меня работа. Это моя любовь. Но когда ты приезжаешь в отель, то хочешь любви. Я никому это не говорил – у меня не было женщины после Билык. Совсем. У меня не было женщины. У меня не было отношений. Я не смог

- сказал он в студии.

Также он добавил, что недавно все же "купил любовь за деньги" и почувствовал облегчение.

И только месяц назад я купил любовь за деньги. Ну секс. Там была такса за час, у нас это все было 45 минут. Угадай мою реакцию, это же 19 лет прошло. Ты представляешь, что там было за эти 45 минут. Какой я был счастливый

- делится артист интимными подробностями.

Однако хореограф верит, что все же встретит свою настоящую половинку и намекнул, что карты таро советуют ему "немножко подождать", чтобы личная жизнь звезды сложилась. Сам Дмитрий рассказал, что очень стремится создать настоящие близкие и душевные отношения. Ему хочется варить кому-то кофе утром, готовить завтрак, беспокоиться, засыпать и просыпаться вместе.

Когда я рядом с человеком, я буду с ним всю жизнь. Я преданный человек и очень верю в любовь и любовь, в семью. Это труд. Нужно что-то новое придумывать, уважать человека

- говорит он.

Дополнительно

Сейчас шоумен работает в театре и чувствует себя на своем месте. Во времена пандемии, бывшая жена Елена Коляденко, пригласила его принять участие в спектакле "шкаф", на что артист мгновенно согласился, с чего и начался новый этап жизни артиста. В интервью он поделился, что мечтал об этом с шести лет.

Стендап-комик Алла Волкова родила первенца: первое фото01.04.25, 14:05 • 188359 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Культура
Brent
$67.69
Bitcoin
$84,527.10
S&P 500
$5,287.63
Tesla
$239.44
Газ TTF
$35.60
Золото
$3,309.04
Ethereum
$1,583.83