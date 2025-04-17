Коляденко зізнався, що не мав інтиму 19 років

Український хореограф та шоумен пояснив, що після стосунків з Іриною Білик не зміг знайти нову партнерку і близько 19 років не мав інтиму з жінками. Про це артист повідомив у інтерв'ю Марії Єфросиніній, пише УНН.

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Артист поділився, що в його житті були дві "рокові" жінки: Ірина Білик та Олена Коляденко, з якою шоумен був одружений до Білик. У інтерв'ю він сказав, що наразі йому часто сниться його колишня дружина та їхній спільний син Пилип. У цих снах вони разом, гуляють, репетирують.

Це моя сім'я. І Пилип, і Олена. Ми багато років не живемо разом, ми розлучені, але якась любов, вона була, є і буде. І мені здається це нормально - сказав він.

Щодо роману з Іриною Білик, Коляденко поділився, що і відносини і їхній розрив були вкрай бурхливими. Після того, як пара розійшлась, вони п'ять років уникали спілкування один з одним. З часом артисти прийшли до дружніх стосунків і продовжують періодично зідзвонюватись.

Я її любив, люблю і буду любити. Вона ніколи не поставить точку, і я ніколи не поставлю її. Ми поставили точку, що ми не можемо жити разом, я бажаю, що в неї був новий чоловік, щоб був багатий. Вона трудяжка, багато працює, їй дуже важко. Ми домовились, що і я хочу почати нове життя - поділився Коляденко.

Шоумен підкреслив, що він дуже віддана та одночасно скута людина і йому складно знайти нове кохання. Коляденко зізнався, що після роману з артисткою, в нього більше не було стосунків.

Мені вже набридло бути онаністом. Я хочу любові, але я розумію, що у мене зараз немає часу на любов, у мене робота. Це моя любов. Але коли ти приїжджаєш в готель, то хочеш кохання. Я нікому це не казав – у мене не було жінки після Білик. Зовсім. У мене не було жінки. У мене не було стосунків. Я не зміг - сказав він у студії.

Також він додав, що нещодавно все ж "купив любов за гроші" і відчув полегшання.

І тільки місяць тому я купив любов за гроші. Ну секс. Там була такса за годину, у нас це все було 45 хвилин. Вгадай мою реакцію, це ж 19 років пройшло. Ти уявляєш, що там було за ці 45 хвилин. Який я був щасливий - ділиться артист інтимними подробицями.

Проте хореограф вірить, що все ж зустріне свою справжню половинку і натякнув, що карти таро радять йому "трошки почекати", аби особисте життя зірки склалося. Сам Дмитро розказав, що дуже прагне створити справжні близькі та душевні стосунки. Йому хочеться варити комусь каву вранці, готувати сніданок, турбуватися, засинати й прокидатися разом.

Коли я поруч з людиною, я буду з нею все життя. Я віддана людина і дуже вірю в любов та кохання, в сім'ю. Це праця. Потрібно щось нове придумувати, поважати людину - каже він.

Додатково

Зараз шоумен працює у театрі й відчуває себе на своєму місці. У часи пандемії, колишня дружина Олена Коляденко, запросила його взяти участь у виставі "шафа", на що артист миттєво погодився, з чого і почався новий етап життя артиста. В інтерв'ю він поділився, що мріяв про це з шести років.

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