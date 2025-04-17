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"Пропала собака по кличке Дружочек", или куда исчез Сокур

Киев • УНН

 • 3410 просмотра

Куда исчез Евгений Сокур, бывший и.о. заместителя главы ГНС.

"Пропала собака по кличке Дружочек", или куда исчез Сокур

Председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев очевидно уволил своего скандального помощника Евгения Сокура, который ранее был и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы. Фамилия Сокура исчезла из перечня помощников Гетманцева, который размещен на сайте Верховной Рады, пишет УНН.

После того, как Кабмин уволил Сокура с должности и.о. заместителя председателя ГНС, его взял к себе помощником Гетманцев. Однако, их сотрудничество было непродолжительным, как свидетельствуют данные из карточки нардепа, Сокур больше не его помощник.

Не исключено, что такие манипуляции произошли для того, чтобы Сокур получил бронирование от мобилизации, ведь он призывного возраста. Как известно, помощник депутата - это лицо, которое обеспечивает деятельность парламентария, поэтому помощникам, как и самим нардепам, разрешено получать бронирование от мобилизации. Как бы там ни было, но сейчас бывший помощник Гетманцева пошел на "вольные хлеба".

УНН выяснил, куда же на самом деле исчез Сокур и чем он сейчас занимается. Все прозаично - в конце февраля он зарегистрировал ФЛП и решил заняться предпринимательством.

Неудивительно, что своим делом он избрал юридические услуги и консультирование по вопросам налогообложения. Действительно, чем же еще заниматься бывшему налоговику, который на своей должности курировал все самые прибыльные направления работы налоговой - лицензирование, акцизы, а также внесение предприятий в рисковые. За время работы команды Гетманцева об откатах в налоговой начали ходить легенды. После значительного общественного резонанса, многочисленных жалоб бизнеса на притеснения со стороны налоговой и многочисленные факты разоблачения коррупции в начале года этот орган все же очистили от людей Гетманцева.

Можно предположить, что пока патрон Сокура остается при власти и возглавляет налоговый комитет Рады, дела у новоиспеченного бизнесмена пойдут вверх и к нему будет стоять очередь из клиентов. 

Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК17.12.24, 13:37 • 148873 просмотра

Сотрудничество Гетманцева с Сокуром тянется уже много лет, последний стал фактически "сыном" нардепу. Ведь свою карьеру Сокур начал именно в юридической компании, основанной Гетманцевым, затем работал его помощником и, по данным журналистов, именно Гетманцев в дальнейшем протолкнул Сокура в высокое кресло в налоговой. За это Сокур верой и правдой служил долгое время своему покровителю.

Напрашивается еще один очевидный вывод - гораздо легче проворачивать схемы и получать лоббистские заказы и, в конце концов, средства, через человека, который доказал, что ему можно полностью доверять, и который не у всех на виду. 

Добавим

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) уже полгода проводит мониторинг образа жизни Сокура. Находясь на должности в ГНС, он, в соответствии с действующим законодательством, ежегодно подавал в НАПК декларации о доходах. Как выяснил УНН, бывший чиновник годами указывал в документах недостоверные данные. Он не вносил сведения о том, что совместно проживает с 2016 года с владелицей цветочного бутика в центре Киева Алиной Лебедевой.

Когда эта информация стала публичной, член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина обратилась в НАПК с депутатским запросом относительно того, действительно ли Сокур декларирует недостоверные данные. Нацагентство в сентябре 2024 года сообщило, что начало соответствующую проверку, которая до сих пор продолжается.

Кабмин уволил Сокура из ГНС 3 января 2025 года. Бывший чиновник, в соответствии с действующим законодательством, подал новую декларацию в НАПК в связи с увольнением с должности, а позже – ежегодную декларацию за 2024 год.

В последних документах, после скандала и начатой проверки НАПК, Сокур указал, что совместно проживает с Алиной Лебедевой. Однако в декларации не указал, какие доходы получает его гражданская жена, отметив, что Лебедева не предоставила ему эту информацию.

Напомним

Ранее УНН рассказывал, что покушение на и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура вызывает много вопросов относительно его достоверности. Он мог быть инсценированным, чтобы отвлечь внимание от уголовного производства против Сокура за злоупотребление служебным положением.

Речь идет об уголовном производстве, открытом еще 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий исполняющим обязанности заместителя председателя ГНС Украины Евгением Сокуром, который 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство горючего. Такие действия Сокура, по версии следствия, повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства. Расследование этого дела до сих пор продолжается.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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