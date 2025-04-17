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"Пропав собака на прізвисько Дружочок", або куди зник Сокур

Київ • УНН

 • 14401 перегляди

Куди зник Євгеній Сокур, колишній в.о. заступника голови ДПС.

"Пропав собака на прізвисько Дружочок", або куди зник Сокур

Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев очевидно звільнив свого скандального помічника Євгенія Сокура, який раніше був в.о. заступника голови Державної податкової служби. Прізвище Сокура зникло з переліку помічників Гетманцева, який розміщений на сайті Верховної Ради, пише УНН.

Після того, як Кабмін звільнив Сокура з посади в.о. заступника голови ДПС, його взяв до себе помічником Гетманцев. Однак, їхня співпраця була нетривалою, як свідчать дані з картки нардепа, Сокур більше не його помічник.

Не виключено, що такі маніпуляції відбулися для того, щоб Сокур отримав бронювання від мобілізації, адже він призовного віку. Як відомо, помічник депутата - це особа, яка забезпечує дільність парламентаря, тому помічникам, як і самим нардепам, дозволено отримувати бронювання від мобілізації. Як би там не було, але наразі колишній помічник Гетманцева пішов на "вільні хліба".

УНН зʼясував, куди ж насправді зник Сокур та чим він наразі займається. Усе прозаїчно - наприкінці лютого він зареєстрував ФОП і вирішив зайнятися підприємництвом.

Не дивно, що своєю справою він обрав юридичні послуги і консультування з питань оподаткування. Дійсно, чим же ще займатися колишньому податківцю, який на своїй посаді курував усі найприбутковіші напрямки роботи податкової - ліцензування, акцизи, а також внесення підприємств до ризикових. За час роботи команди Гетманцева про відкати у податковій почали ходити легенди. Після значного суспільного резонансу, численних скарг бізнесу на утиски з боку податкової та численні факти викриття корупції на початку року цей орган все ж очистили від людей Гетманцева.

Можна припустити, що поки патрон Сокура залишається при владі і очолює податковий комітет Ради, справи у новоспеченого бізнесмена підуть вгору і до нього стоятиме черга з клієнтів. 

Бізнес для співмешканки або що один з керівників податкової Сокур приховує від НАЗК17.12.24, 13:37 • 148873 перегляди

Співпраця Гетманцева з Сокуром тягнеться вже багато років, останній став фактично "сином" нардепу. Адже свою кар'єру Сокур почав саме в юридичній компанії, заснованій Гетманцевим, потім працював його помічником і, за даними журналістів, саме Гетманцев в подальшому проштовхнув Сокура у високе крісло в податковій. За це Сокур вірою і правдою служив довгий час своєму покровителю.

Напрошується ще один очевидний висновок - набагато легше провертати схеми та отримувати лобістські замовлення і, зрештою, кошти, через людину, яка довела, що їй можна повністю довіряти, і яка не в усіх на виду. 

Додамо

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вже пів року проводить моніторинг способу життя Сокура. Перебуваючи на посаді у ДПС, він, відповідно до чинного законодавства, щороку подавав до НАЗК декларації про доходи. Як зʼясував УНН, колишній чиновник роками вказував у документах недостовірні дані. Він не вносив відомості про те, що спільно проживає із 2016 року з власницею квіткового бутика у центрі Києва Аліною Лєбєдєвою.

Коли ця інформація стала публічною, член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна звернулася до НАЗК із депутатським запитом щодо того, чи дійсно Сокур декларує недостовірні дані. Нацагентство у вересні 2024 року повідомило, що розпочало відповідну перевірку, яка досі триває.

Кабмін звільнив Сокура із ДПС 3 січня 2025 року. Колишній чиновник, відповідно до чинного законодавства, подав нову декларацію до НАЗК у звʼязку зі звільненням з посади, а пізніше – щорічну декларацію за 2024 рік.

В останніх документах, після скандалу та розпочатої перевірки НАЗК, Сокур вказав, що спільно проживає з Аліною Лєбєдєвою. Однак у декларації не вказав, які доходи отримує його цивільна дружина, зазначивши, що Лєбєдєва не надала йому цю інформацію.

Нагадаємо

Раніше УНН розповідав, що замах на в.о. заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура викликає багато запитань щодо його достовірності. Він міг бути інсценованим, щоб відвернути увагу від кримінального провадження проти Сокура за зловживання службовим становищем.

Йдеться про кримінальне провадження, відкрите ще 4 листопада 2022 року за ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень виконувачем обов'язків заступника голови ДПС України Євгенієм Сокуром, який 26 жовтня 2022 року прийняв розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі дії Сокура, за версією слідства, спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави. Розслідування цієї справи досі триває.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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