Госсекретарь США не планирует встречаться с главой МИД России на полях G20
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео по-прежнему не планирует дополнительных переговоров, в том числе встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, на полях саммита G20 в Аргентине. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино, передает УНН.
Его спросили, планирует ли Помпео встретиться с Лавровым в Аргентине после заявления Дональда Трампа об отмене встречи с Владимиром Путиным. “График госсекретаря на саммите G20 в Буэнос-Айресе совпадает с графиком президента. Ничего нового я добавить не могу”, — ответил Палладино.
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“Ничего об этом не знаю, у меня ничего нет по этому вопросу”, — подчеркнул дипломат на просьбу прокомментировать возможность проведения консультаций между Помпео и Лавровым.
Во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Гезер Нойерт сообщила, что Помпео не планирует проводить любые отдельные встречи, консультации и переговоры на полях саммита G20 в Аргентине, он будет сопровождать Трампа.
Как ранее информировал УНН, президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter написал, что принял решение отказаться от двусторонней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине в связи с российской агрессией в Керченском проливе.