Порошенко відреагував на скасування зустрічі Трампа з Путіним

"Ось як діють великі лідери!" - підкреслив Глава держави.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що скасовує свою зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту “Великої двадцятки” через захоплення українських суден і моряків.

У Кремлі поки не отримували офіційного повідомлення щодо скасування зустрічі на полях саміту в Аргентині.

Зустріч мала відбутися 1 грудня на полях саміту “Великої двадцятки”.

This is how great leaders act! https://t.co/Skm8UOIh6f

