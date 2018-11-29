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Порошенко відреагував на скасування зустрічі Трампа з Путіним

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко відреагував на повідомлення про скасування зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Аргентині, зауваживши, що це те, як діють великі лідери. Про це Глава держави написав у себе в Тwitter, передає УНН.

"Ось як діють великі лідери!" - підкреслив Глава держави.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що скасовує свою зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту “Великої двадцятки” через захоплення українських суден і моряків.

У Кремлі поки не отримували офіційного повідомлення щодо скасування зустрічі на полях саміту в Аргентині.

Зустріч мала відбутися 1 грудня на полях саміту “Великої двадцятки”.

This is how great leaders act! https://t.co/Skm8UOIh6f

— Петро Порошенко (@poroshenko) 29 ноября 2018 г.

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