Порошенко відреагував на скасування зустрічі Трампа з Путіним

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко відреагував на повідомлення про скасування зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Аргентині, зауваживши, що це те, як діють великі лідери. Про це Глава держави написав у себе в Тwitter, передає УНН.