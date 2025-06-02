Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

У США користувачі здають свої пристрої за програмами Trade-In у середньому через 3 роки й 10 місяців, тоді як в Україні – через 2,5 роки. Лише за перший квартал 2025 року американський ринок повернув споживачам понад 1,2 млрд доларів. Водночас, за даними аналітиків, в Україні частка продажів техніки за програмами трейд-ін у 2023 році зросла до 20% – і ця тенденція продовжує набирати обертів, пише УНН.

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Більшість користувачів техніки вже знайомі з послугою Trade-In – коли старий пристрій, наприклад смартфон чи ноутбук, можна здати й отримати знижку на нову покупку. Це зручно: і гроші економиш, і техніку швидше оновлюєш, і довкілля менше страждає – старі речі не викидають, а повторно використовують або переробляють. За минулі роки Trade-In став ще популярнішим: на це вплинули зростання цін, турбота про екологію та вигідні пропозиції від брендів.

Так, у США лише за перший квартал 2025 року споживачі отримали $1,24 млрд через програми обміну мобільних пристроїв – це на 40% більше, ніж торік. Найчастіше здавали моделі iPhone 13 та 12, а також Samsung Galaxy S21. Про це йдеться у звіті американська компанії Assurant, що спеціалізується на страхуванні та управлінні ризиками у сфері мобільних пристроїв, житла й автотранспорту.

"Один із найпомітніших трендів цього кварталу – середній вік пристроїв, які надходять через програми трейд-ін та оновлення. Середній вік iPhone під час здачі становить 3,79 року (приблизно 3 роки і 10 місяців – ред.), тоді як Android-пристрої трохи старші – 3,93 року (3 роки і трохи більше ніж 11 місяців – ред.). Це найвищі показники за весь час спостережень", – зазначили експерти Assurant.

Програми обміну стають дедалі популярнішими не лише через економію, а й завдяки екологічним перевагам. Вони сприяють зменшенню електронних відходів та повторному використанню ресурсів. Згідно з даними Global E-waste Monitor 2024, у 2022 році було уникнуто приблизно 105 мільярдів кг (105 млн тонн) еквіваленту CO₂ завдяки належному управлінню електронними відходами. Це свідчить про значний екологічний вплив програм з повторного використання та переробки електроніки.

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Щодо України програми Trade-In також демонструють активний розвиток. Згідно з аналітикою компанії Breezy у 2023 році продажі брендових смартфонів за програмами обміну зросли до 20%. Середній вік телефона, який українці здавали за програмою Trade-In, становив 2,5 роки. За оцінками експертів, на той момент у громадян на руках перебувало близько 5 млн пристроїв, які не використовувались. Частина власників розглядала можливість продати їх, але таких – лише кожен п’ятий. Ще більше людей – близько третини – були схильні просто передати старі гаджети родичам чи знайомим, не знайшовши їм іншого застосування.

"Половина власників гаджетів, якими не користуються, не мають конкретних планів щодо їх подальшої долі. Така техніка зостанеться у шухляді й буде втрачати працездатність і вартість. Trade-In як продукт, який стимулює користувачів дістати "з тумбочки" ці мільйони одиниць техніки, є серйозним драйвером бізнесу, якщо враховувати падіння продажів основного продукту. Мережі електроніки, які матимуть цей сервіс, отримають додаткові важелі у конкурентній боротьбі за клієнта", – зазначав генеральний директор компанії Breezy Андрій Косар.

У березні 2025 року Асоціація рітейлерів України повідомила про активізацію програм трейд-ін на українському ринку. Одним із помітних прикладів стала мережа Comfy – перший омніканальний ритейлер в Україні, який запровадив точну онлайн-оцінку вживаної техніки у межах трейд-ін. Завдяки новому сервісу клієнти можуть оцінити свій пристрій за допомогою штучного інтелекту, не виходячи з дому, і одразу отримати знижку на нову покупку.

Іншим цікавим кейсом розвитку трейд-ін стала колаборація Foxtrot і De'Longhi, що показала ефективність партнерських форматів. У межах акції покупці могли обміняти старі смартфони на знижку при купівлі кавомашин, і 15% продажів відбулося саме через трейд-ін. Такий підхід довів, що трейд-ін може успішно працювати не лише у форматі товарного обміну, а й як крос-секторальна програма, вигідна і для клієнтів, і для брендів.

Омніканальний ритейлер – це торговельна компанія, яка забезпечує єдиний і зручний досвід покупця через усі можливі канали продажу: онлайн-магазин, мобільний застосунок, фізичні магазини, соціальні мережі, кол-центри тощо. Простими словами споживач може подивитись товар онлайн, замовити через телефон, а забрати в магазині або отримати доставку – і все це працює разом, як одна зручна система.

Підсумовуючи, Trade-In поступово перетворюється на важливий інструмент сучасної торгівлі – і для бізнесу, і для споживача. Він дозволяє економити кошти, відповідально оновлювати техніку та зменшувати обсяг електронних відходів. З огляду на екологічні виклики, зниження купівельної спроможності та конкуренцію на ринку, трейд-ін вже сьогодні виступає не просто сервісом, а частиною стратегії сталого розвитку й зручного споживання – як у світі, так і в Україні.