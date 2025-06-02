Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

В США пользователи сдают свои устройства по программам Trade-In в среднем через 3 года и 10 месяцев, тогда как в Украине – через 2,5 года. Только за первый квартал 2025 года американский рынок вернул потребителям более 1,2 млрд долларов. В то же время, по данным аналитиков, в Украине доля продаж техники по программам трейд-ин в 2023 году выросла до 20% – и эта тенденция продолжает набирать обороты, пишет УНН.

Детали

Большинство пользователей техники уже знакомы с услугой Trade-In – когда старое устройство, например смартфон или ноутбук, можно сдать и получить скидку на новую покупку. Это удобно: и деньги экономишь, и технику быстрее обновляешь, и окружающая среда меньше страдает – старые вещи не выбрасывают, а повторно используют или перерабатывают. За прошедшие годы Trade-In стал еще популярнее: на это повлияли рост цен, забота об экологии и выгодные предложения от брендов.

Так, в США только за первый квартал 2025 года потребители получили $1,24 млрд через программы обмена мобильных устройств – это на 40% больше, чем в прошлом году. Чаще всего сдавали модели iPhone 13 и 12, а также Samsung Galaxy S21. Об этом говорится в отчете американской компании Assurant, специализирующейся на страховании и управлении рисками в сфере мобильных устройств, жилья и автотранспорта.

"Один из самых заметных трендов этого квартала – средний возраст устройств, поступающих через программы трейд-ин и обновления. Средний возраст iPhone при сдаче составляет 3,79 года (примерно 3 года и 10 месяцев – ред.), тогда как Android-устройства немного старше – 3,93 года (3 года и чуть больше 11 месяцев – ред.). Это самые высокие показатели за все время наблюдений", – отметили эксперты Assurant.

Программы обмена становятся все более популярными не только из-за экономии, но и благодаря экологическим преимуществам. Они способствуют уменьшению электронных отходов и повторному использованию ресурсов. Согласно данным Global E-waste Monitor 2024, в 2022 году было избежано примерно 105 миллиардов кг (105 млн тонн) эквивалента CO₂ благодаря надлежащему управлению электронными отходами. Это свидетельствует о значительном экологическом воздействии программ по повторному использованию и переработке электроники.

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Что касается Украины, программы Trade-In также демонстрируют активное развитие. Согласно аналитике компании Breezy в 2023 году продажи брендовых смартфонов по программам обмена выросли до 20%. Средний возраст телефона, который украинцы сдавали по программе Trade-In, составлял 2,5 года. По оценкам экспертов, на тот момент у граждан на руках находилось около 5 млн устройств, которые не использовались. Часть владельцев рассматривала возможность продать их, но таких – только каждый пятый. Еще больше людей – около трети – были склонны просто передать старые гаджеты родственникам или знакомым, не найдя им другого применения.

"Половина владельцев гаджетов, которыми не пользуются, не имеют конкретных планов относительно их дальнейшей судьбы. Такая техника останется в ящике и будет терять работоспособность и стоимость. Trade-In как продукт, стимулирующий пользователей достать "из тумбочки" эти миллионы единиц техники, является серьезным драйвером бизнеса, если учитывать падение продаж основного продукта. Сети электроники, которые будут иметь этот сервис, получат дополнительные рычаги в конкурентной борьбе за клиента", – отмечал генеральный директор компании Breezy Андрей Косарь.

В марте 2025 года Ассоциация ритейлеров Украины сообщила об активизации программ трейд-ин на украинском рынке. Одним из заметных примеров стала сеть Comfy – первый омниканальный ритейлер в Украине, который ввел точную онлайн-оценку подержанной техники в рамках трейд-ин. Благодаря новому сервису клиенты могут оценить свое устройство с помощью искусственного интеллекта, не выходя из дома, и сразу получить скидку на новую покупку.

Другим интересным кейсом развития трейд-ин стала коллаборация Foxtrot и De'Longhi, показавшая эффективность партнерских форматов. В рамках акции покупатели могли обменять старые смартфоны на скидку при покупке кофемашин, и 15% продаж произошло именно через трейд-ин. Такой подход доказал, что трейд-ин может успешно работать не только в формате товарного обмена, но и как кросс-секторальная программа, выгодная и для клиентов, и для брендов.

Омниканальный ритейлер – это торговая компания, которая обеспечивает единый и удобный опыт покупателя через все возможные каналы продажи: онлайн-магазин, мобильное приложение, физические магазины, социальные сети, колл-центры и тому подобное. Простыми словами потребитель может посмотреть товар онлайн, заказать по телефону, а забрать в магазине или получить доставку – и все это работает вместе, как одна удобная система.

Подводя итоги, Trade-In постепенно превращается в важный инструмент современной торговли – и для бизнеса, и для потребителя. Он позволяет экономить средства, ответственно обновлять технику и уменьшать объем электронных отходов. Учитывая экологические вызовы, снижение покупательной способности и конкуренцию на рынке, трейд-ин уже сегодня выступает не просто сервисом, а частью стратегии устойчивого развития и удобного потребления – как в мире, так и в Украине.