У Київському СІЗО викрили можливу підробку документів про засуджених, розпочато розслідування - Омбудсман

$41.530.00
47.070.27
ukenru
Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців
11:49 • 16414 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

Ексклюзив
2 червня, 06:01 • 98037 перегляди

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

Ексклюзив
1 червня, 14:33 • 122380 перегляди

Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня

1 червня, 13:29 • 184820 перегляди

Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після загибелі 12 бійців

1 червня, 12:56 • 203510 перегляди

Півтора роки підготовки: як СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф

Ексклюзив
1 червня, 11:01 • 119151 перегляди

У Сухопутних військах підтвердили: ворог вдарив по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині

1 червня, 04:00 • 261975 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

31 травня, 16:00 • 186562 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 13:12 • 123963 перегляди

В ОП пояснили, чому рф не показує свій меморандум про припинення вогню

31 травня, 12:42 • 108570 перегляди

Літо прийде в Україну з дощами та спекою під 30°

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
2м/с
44%
750мм
Популярнi новини

Спецоперація "Павутина": оприлюднено перші супутникові знімки авіабази "Бєлая" після атаки

2 червня, 05:57 • 128397 перегляди

Сьогодні другий раунд перемовин України з рф у Стамбулі: останні новини

2 червня, 06:58 • 40689 перегляди

Спецоперація "Павутина": у ЦПД РНБО повідомили, що знищено мінімум 13 російських літаків

07:10 • 23522 перегляди

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

07:53 • 44578 перегляди

У Стамбулі стартували переговори України та росії за участю Туреччини - МЗС

11:45 • 22786 перегляди
Публікації

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

11:49 • 16415 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

1 червня, 04:00 • 261977 перегляди

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 308363 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 321773 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

30 травня, 12:00 • 327450 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Джон Хілі

Олег Синєгубов

Актуальні місця

Україна

Стамбул

Туреччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

07:53 • 44956 перегляди

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

1 червня, 12:31 • 106428 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 16:00 • 186562 перегляди

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 129133 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 160150 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

9K720 Iskander

Нафта марки Brent

Фокс Ньюс

У Київському СІЗО викрили можливу підробку документів про засуджених, розпочато розслідування - Омбудсман

Київ • УНН

 • 1074 перегляди

В Київському СІЗО виявлено можливу підробку підписів засуджених у документах. Розпочато кримінальне провадження та розслідування Державним бюро розслідувань.

У Київському СІЗО викрили можливу підробку документів про засуджених, розпочато розслідування - Омбудсман

У Київському слідчому ізоляторі виявили можливу підробку підписів засуджених. За цими фактами розпочато кримінальне провадження, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Деталі

Як повідомив Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі, у Київському слідчому ізоляторі виявили можливу підробку підписів засуджених у документах, що визначають місце відбування покарання. За цими фактами розпочато кримінальне провадження.

Уповноважений нагадав: ще у 2024 році звернув увагу на системні зловживання під час визначення установ, у яких засуджені мають відбувати покарання. Тоді було зафіксовано факти зловживання службовим становищем і підробки документів, які за його ініціативи внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У 2025 році працівник Офісу Омбудсмана брав участь у засіданнях Центральної комісії, щоб забезпечити дотримання прав засуджених

 – зазначив Лубінець.

За його словами, під час аналізу матеріалів встановлено, що службовці Київського СІЗО могли вносити неправдиву інформацію до офіційних документів – зокрема, витягів із протоколів засідань Центральної комісії. Йдеться про можливу підробку підписів засуджених або фіксацію недостовірної інформації про відмову від підпису.

Наголошую: це грубо порушує право засуджених на оскарження таких рішень у суді, гарантоване Конституцією України. Такі дії підривають довіру до системи й держави в цілому

– наголосив Уповноважений.

У травні, за ініціативою Представника Омбудсмана з прав людини в місцях несвободи Віталія Нікуліна, розпочато кримінальне провадження щодо підробки документів працівниками Київського СІЗО. Розслідування здійснює Державне бюро розслідувань.

Додатково

Дмитро Лубінець зауважив, що виявлені порушення стали можливими через неналежний контроль і відсутність координації з боку Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції.

Звертаюсь до адміністрацій Міністерства юстиції України та Департаменту з питань виконання кримінальних покарань щодо неухильного дотримання прав ув’язнених і засуджених, а також вжиття заходів для проведення ефективного службового розслідування за вказаними фактами

– підсумував Уповноважений.

У психлікарні на Полтавщині проти волі утримували 29 людей - Лубінець28.05.25, 12:52 • 3914 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

СуспільствоКримінал та НП
Міністерство юстиції України
Україна
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9