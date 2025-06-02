У Київському СІЗО викрили можливу підробку документів про засуджених, розпочато розслідування - Омбудсман

У Київському слідчому ізоляторі виявили можливу підробку підписів засуджених. За цими фактами розпочато кримінальне провадження, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Як повідомив Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі, у Київському слідчому ізоляторі виявили можливу підробку підписів засуджених у документах, що визначають місце відбування покарання. За цими фактами розпочато кримінальне провадження.

Уповноважений нагадав: ще у 2024 році звернув увагу на системні зловживання під час визначення установ, у яких засуджені мають відбувати покарання. Тоді було зафіксовано факти зловживання службовим становищем і підробки документів, які за його ініціативи внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У 2025 році працівник Офісу Омбудсмана брав участь у засіданнях Центральної комісії, щоб забезпечити дотримання прав засуджених

За його словами, під час аналізу матеріалів встановлено, що службовці Київського СІЗО могли вносити неправдиву інформацію до офіційних документів – зокрема, витягів із протоколів засідань Центральної комісії. Йдеться про можливу підробку підписів засуджених або фіксацію недостовірної інформації про відмову від підпису.

Наголошую: це грубо порушує право засуджених на оскарження таких рішень у суді, гарантоване Конституцією України. Такі дії підривають довіру до системи й держави в цілому

У травні, за ініціативою Представника Омбудсмана з прав людини в місцях несвободи Віталія Нікуліна, розпочато кримінальне провадження щодо підробки документів працівниками Київського СІЗО. Розслідування здійснює Державне бюро розслідувань.

Дмитро Лубінець зауважив, що виявлені порушення стали можливими через неналежний контроль і відсутність координації з боку Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції.

Звертаюсь до адміністрацій Міністерства юстиції України та Департаменту з питань виконання кримінальних покарань щодо неухильного дотримання прав ув’язнених і засуджених, а також вжиття заходів для проведення ефективного службового розслідування за вказаними фактами