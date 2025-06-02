В Киевском СИЗО разоблачили возможную подделку документов о осужденных, начато расследование - Омбудсмен

В Киевском следственном изоляторе обнаружили возможную подделку подписей осужденных. По этим фактам начато уголовное производство, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Как сообщил Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале, в Киевском следственном изоляторе обнаружили возможную подделку подписей осужденных в документах, определяющих место отбывания наказания. По этим фактам начато уголовное производство.

Уполномоченный напомнил: еще в 2024 году обратил внимание на системные злоупотребления при определении учреждений, в которых осужденные должны отбывать наказание. Тогда были зафиксированы факты злоупотребления служебным положением и подделки документов, которые по его инициативе внесли в Единый реестр досудебных расследований.

В 2025 году работник Офиса Омбудсмана принимал участие в заседаниях Центральной комиссии, чтобы обеспечить соблюдение прав осужденных

По его словам, во время анализа материалов установлено, что служащие Киевского СИЗО могли вносить ложную информацию в официальные документы – в частности, выписки из протоколов заседаний Центральной комиссии. Речь идет о возможной подделке подписей осужденных или фиксации недостоверной информации об отказе от подписи.

Подчеркиваю: это грубо нарушает право осужденных на обжалование таких решений в суде, гарантированное Конституцией Украины. Такие действия подрывают доверие к системе и государству в целом

В мае, по инициативе Представителя Омбудсмана по правам человека в местах несвободы Виталия Никулина, начато уголовное производство по факту подделки документов работниками Киевского СИЗО. Расследование осуществляет Государственное бюро расследований.

Дмитрий Лубинец отметил, что выявленные нарушения стали возможными из-за ненадлежащего контроля и отсутствия координации со стороны Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции.

Обращаюсь к администрациям Министерства юстиции Украины и Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний относительно неуклонного соблюдения прав заключенных и осужденных, а также принятия мер для проведения эффективного служебного расследования по указанным фактам