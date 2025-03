Порошенко отреагировал на отмену Трампом встречи с Путиным

"Вот как действуют большие лидеры!" - подчеркнул Глава государства.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" из-за захвата украинских судов и моряков.

В Кремле пока не получали официального уведомления об отмене встречи на полях саммита в Аргентине.

Встреча должна была состояться 1 декабря на полях саммита "Большой двадцатки".

This is how great leaders act! https://t.co/Skm8UOIh6f

- Петр Порошенко (@poroshenko) 29 ноября 2018 г.