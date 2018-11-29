Порошенко отреагировал на отмену Трампом встречи с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на сообщение об отмене встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине, отметив, что это то, как действуют большие лидеры. Об этом Глава государства написал у себя в Тwitter, передает УНН.
"Вот как действуют большие лидеры!" - подчеркнул Глава государства.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" из-за захвата украинских судов и моряков.
В Кремле пока не получали официального уведомления об отмене встречи на полях саммита в Аргентине.
Встреча должна была состояться 1 декабря на полях саммита "Большой двадцатки".
This is how great leaders act! https://t.co/Skm8UOIh6f- Петр Порошенко (@poroshenko) 29 ноября 2018 г.