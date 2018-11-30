Трамп заявив, що скасував зустріч з Путіним лише через українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що захоплення українських моряків в Азовському морі став єдиною причиною скасування зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Як повідомляє ТАСС, про це він сказав у п'ятницю під час зустрічі на полях саміту G20 з прем'єром Японії Сіндзо Абе, передає УНН.
"Нам не подобається те, що сталося. Ми цим не задоволені, ніхто цим не задоволений. Я сподіваюся на те, що ми незабаром зможемо врегулювати це, оскільки ми сподіваємося на зустріч з президентом Путіним", - сказав Трамп.
За його словами, єдиною причиною скасування зустрічі стало захоплення українських моряків біля Керченської протоки.
"Те, що сталося з кораблями і моряками, - це була єдина причина", - сказав він.
Нагадаємо, Білий дім спростував можливість короткої зустрічі Трампа з Путіним на полях саміту G20 в Буенос-Айресі.
Як повідомляв УНН, напередодні президент США Дональд Трамп оголосив, що скасовує свою зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту "Великої двадцятки" і порадив зробити це всім іншим світовим лідерам.
При цьому канцлер Німеччини Ангела Меркель планує зустрітися з Путіним і обговорити ситуацію в Азовському морі.