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Трамп заявив, що скасував зустріч з Путіним лише через українських моряків

Трамп заявив, що скасував зустріч з Путіним лише через українських моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що захоплення українських моряків в Азовському морі став єдиною причиною скасування зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Як повідомляє ТАСС, про це він сказав у п'ятницю під час зустрічі на полях саміту G20 з прем'єром Японії Сіндзо Абе, передає УНН.

"Нам не подобається те, що сталося. Ми цим не задоволені, ніхто цим не задоволений. Я сподіваюся на те, що ми незабаром зможемо врегулювати це, оскільки ми сподіваємося на зустріч з президентом Путіним", - сказав Трамп.

За його словами, єдиною причиною скасування зустрічі стало захоплення українських моряків біля Керченської протоки.

"Те, що сталося з кораблями і моряками, - це була єдина причина", - сказав він.

Нагадаємо, Білий дім спростував можливість короткої зустрічі Трампа з Путіним на полях саміту G20 в Буенос-Айресі.

Як повідомляв УНН, напередодні президент США Дональд Трамп оголосив, що скасовує свою зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту "Великої двадцятки" і порадив зробити це всім іншим світовим лідерам.

При цьому канцлер Німеччини Ангела Меркель планує зустрітися з Путіним і обговорити ситуацію в Азовському морі.

Українські Національні Новини

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