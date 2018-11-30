Трамп заявив, що скасував зустріч з Путіним лише через українських моряків

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що захоплення українських моряків в Азовському морі став єдиною причиною скасування зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Як повідомляє ТАСС, про це він сказав у п'ятницю під час зустрічі на полях саміту G20 з прем'єром Японії Сіндзо Абе, передає УНН.