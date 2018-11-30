Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным только из-за украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что захват украинских моряков в Азовском море стал единственной причиной отмены встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в пятницу в ходе встречи на полях саммита G20 с премьером Японии Синдзо Абэ, передает УНН.
“Нам не нравится то, что произошло. Мы этим не довольны, никто этим не доволен. Я надеюсь на то, что мы вскоре сможем урегулировать это, поскольку мы надеемся на встречу с президентом Путиным”, — сказал Трамп.
По его словам, единственной причиной отмены встречи стал захват украинских моряков возле Керченской протоки.
“То, что произошло с кораблями и моряками, — это была единственная причина”, — сказал он.
Напомним, Белый дом опроверг возможность краткой встречи Трампа с Путиным на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.
Как сообщал УНН, накануне президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" и посоветовал сделать это всем другим мировым лидерам.
При этом канцлер Германии Ангела Меркель планирует встретиться с Путиным и обсудить ситуацию в Азовском море.