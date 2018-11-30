Белый дом опроверг возможность краткой встречи Трампа с Путиным в Аргентине
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Никакой краткой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе не намечается. Как сообщает ТАСС, об этом заявил в пятницу журналистам официальный представитель Белого дома из состава делегации американского лидера на совещании G20 в Аргентине, передает УНН.
Его попросили прокомментировать публикации некоторых средств массовой информации России о том, что Путин и Трамп могут пересечься "на ногах" в ходе саммита "двадцатки".
"Нет запланированной встречи "на ногах", - сказал в ответ сотрудник Белого дома.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин и Трамп не поздоровались на G20
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" и посоветовал сделать это всем другим мировым лидерам.
При этом канцлер Германии Ангела Меркель планирует встретиться с Путиным и обсудить ситуацию в Азовском море.