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Путин и Трамп не поздоровались на G20

Путин и Трамп не поздоровались на G20

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не поздоровались на открытии саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе. Об этом написал в Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов, передает УНН.

"Нет рукопожатия: Путин поздоровался с наследным принцем Саудовской Аравии и демонстративно сел за стол, здороваться с Трампом не стал", - написал Смирнов.

По данным российских СМИ, Трамп прошел мимо Путина, а тот поприветствовал принца Мухаммеда бен Салмана. После этого Трамп начал общаться с иностранными лидерами, а Путин сел за стол и стал изучать бумаги.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" и посоветовал сделать это всем другим мировым лидерам.

При этом канцлер Германии Ангела Меркель планирует встретиться с Путиным и обсудить ситуацию в Азовском море.

Нет рукопожатия: Путин поздоровался с наследным принцем Саудовской Аравии и демонстративно сел за стол, здороваться с Трампом не стал pic.twitter.com/vjW42TwuhW

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 ноября 2018 г.

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