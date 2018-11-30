Путин и Трамп не поздоровались на G20
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не поздоровались на открытии саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе. Об этом написал в Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов, передает УНН.
"Нет рукопожатия: Путин поздоровался с наследным принцем Саудовской Аравии и демонстративно сел за стол, здороваться с Трампом не стал", - написал Смирнов.
По данным российских СМИ, Трамп прошел мимо Путина, а тот поприветствовал принца Мухаммеда бен Салмана. После этого Трамп начал общаться с иностранными лидерами, а Путин сел за стол и стал изучать бумаги.
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" и посоветовал сделать это всем другим мировым лидерам.
При этом канцлер Германии Ангела Меркель планирует встретиться с Путиным и обсудить ситуацию в Азовском море.
Нет рукопожатия: Путин поздоровался с наследным принцем Саудовской Аравии и демонстративно сел за стол, здороваться с Трампом не стал pic.twitter.com/vjW42TwuhW— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 ноября 2018 г.