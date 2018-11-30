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Путін і Трамп не привіталися на G20

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп не вклонилися на відкритті саміту "Великої двадцятки" в Буенос-Айресі. Про це написав у Twitter російський журналіст Дмитро Смирнов, передає УНН.

"Немає рукостискання: Путін привітався з наслідним принцом Саудівської Аравії і демонстративно сів за стіл, вітатися з Трампом не став", - написав Смірнов.

За даними російських ЗМІ, Трамп пройшов повз Путіна, а той привітав принца Мухаммеда бен Салмана. Після цього Трамп почав спілкуватися з іноземними лідерами, а Путін сів за стіл і став вивчати папери.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп оголосив, що скасовує свою зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту "Великої двадцятки" і порадив зробити це всім іншим світовим лідерам.

При цьому канцлер Німеччини Ангела Меркель планує зустрітися з Путіним і обговорити ситуацію в Азовському морі.

Немає рукостискання: Путін привітався з наслідним принцом Саудівської Аравії і демонстративно сів за стіл, вітатися з Трампом не став pic.twitter.com/vjW42TwuhW

- Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 30 листопада 2018 р

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