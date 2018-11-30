Путін і Трамп не привіталися на G20

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп не вклонилися на відкритті саміту "Великої двадцятки" в Буенос-Айресі. Про це написав у Twitter російський журналіст Дмитро Смирнов, передає УНН.