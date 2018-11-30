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Меркель планує зустрітися з Путіним попри застереження Трампа

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель не скасовувала двосторонніх переговорів з російським президентом Володимиром Путіним на саміті "Великої двадцятки", незважаючи її проблеми з літаком та застереження президента США Дональда Трампа. Про це заявила представник уряду Мартіна Фітц, передає УНН з посиланням на видання Zeit.

За інформацією Фітц, очікується, що розмова Меркель з Путіним відбудеться вранці у суботу, 1 грудня, як і було раніше заплановано.

Темою розмови має стати насамперед конфлікт біля Керченської протоки, де російські прикордонники в неділю обстріляли та захопили українські катери та їхній екіпаж.

Як повідомляв УНН, раніше Меркель заявила на німецько-українській конференції, що на саміті “Великої двадцятки” в Аргентині обговорить з президентом Росії Володимиром Путіним питання ескалації в Азовському морі.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп оголосив, що скасовує свою зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту “Великої двадцятки” та порадив зробити це всім іншим світовим лідерам.

Він заявив, що зустріч відбудеться після того, як ситуація з українськими моряками буде вирішена.

Так, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

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