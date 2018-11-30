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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 81000 просмотра

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Меркель планирует встретиться с Путиным несмотря на предостережения Трампа

Меркель планирует встретиться с Путиным несмотря на предостережения Трампа

Киев  •  УНН

 • 15275 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель не отменяла двусторонних переговоров с российским президентом Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки", несмотря ее проблемы с самолетом и предостережения президента США Дональда Трампа. Об этом заявила представитель правительства Мартина Фитц, передает УНН со ссылкой на издание Zeit.

По информации Фитц, ожидается, что разговор Меркель с Путиным состоится утром в субботу, 1 декабря, как и было ранее запланировано.

Темой разговора должен стать прежде всего конфликт возле Керченского пролива, где российские пограничники в воскресенье обстреляли и захватили украинские катера и их экипаж.

Как сообщал УНН, ранее Меркель заявила, что на немецко-украинской конференции на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине обсудит с президентом России Владимиром Путиным вопрос эскалации в Азовском море.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" и посоветовал сделать это всем другим мировым лидерам.

Он заявил, что следующая встреча состоится после того, как ситуация с украинскими моряками будет решена.

Так, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

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