Білий дім виключив можливість короткої зустрічі Трампа з Путіним на G20

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Ніякої короткої зустрічі президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа на полях саміту Групи двадцяти в Буенос-Айресі не намічається. Як повідомляє ТАСС, про це заявив в п'ятницю журналістам офіційний представник Білого дому зі складу делегації американського лідера на нараді G20 в Аргентині, передає УНН.