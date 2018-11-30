Білий дім виключив можливість короткої зустрічі Трампа з Путіним на G20

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Ніякої короткої зустрічі президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа на полях саміту Групи двадцяти в Буенос-Айресі не намічається. Як повідомляє ТАСС, про це заявив в п'ятницю журналістам офіційний представник Білого дому зі складу делегації американського лідера на нараді G20 в Аргентині, передає УНН.

Його попросили прокоментувати публікації деяких засобів масової інформації Росії про те, що Путін і Трамп можуть перетнутися "на ногах" пыд час саміту "двадцятки".

"Немає запланованої зустрічі "на ногах", - сказав у відповідь співробітник Білого дому.

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Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп оголосив, що скасовує свою зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту "Великої двадцятки" і порадив зробити це всім іншим світовим лідерам.

При цьому канцлер Німеччини Ангела Меркель планує зустрітися з Путіним і обговорити ситуацію в Азовському морі.

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