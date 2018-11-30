Белый дом сообщил о переносе встречи Трампа и Меркель на G20
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель на саммите “Большой двадцатки” перенесена на субботу, 1 декабря. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, информирует УНН со ссылкой на CNN.
Как ранее информировал УНН, во время встречи на полях саммита G20 с премьером Японии Синдзо Абэ президент США Дональд Трамп заявил, что захват украинских моряков в Азовском море стало единственной причиной отмены встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Напомним, в четверг Меркель из-за технического дефекта в правительственном лайнере вынуждена была прервать полет в Аргентину на саммит G20. Полет канцлера продолжался всего около часа, когда в небе над Нидерландами экипаж принял решение вернуть обратно в Германию. Самолет Airbus А340 Konrad Adenauer благополучно сел в Кельне. Лишь утром пятницы глава кабмина с небольшой частью делегации отправилась на саммит самолетом испанских авиалиний.