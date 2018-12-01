У Меркель подтвердили встречу с Трампом на саммите G20
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп в субботу все-таки встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, после того, как задержка с прилетом главы германского правительства сорвала их планы встретиться в пятницу. Это подтвердили в кабмине Германии, передает УНН со ссылкой на Die Zeit.
Представитель правительства Германии сообщил, что у Меркель запланированна встреча с президентом США Дональдом Трампом в 13:25 по местному времени (18:25 по Киеву) в субботу.
Меркель должна была встретиться с Трампом в пятницу, но проблемы с самолетом канцлера на день задержали ее прибытие в Аргентину на саммит G20.
Ранее планы провести встречу в субботу объявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Трамп уже провел несколько двусторонних встреч в пятницу, и собирается встретиться в субботу за ужином с президентом Китая Си Цзиньпином.
При этом канцлер Германии Ангела Меркель в субботу встретилась за рабочим завтраком с президентом России Владимиром Путиным, пишет Радио Свобода.
В переговорах участвовали члены делегаций. Журналисты на встрече не присутствовали, и пока неизвестно, о чем говорили лидеры двух стран. Меркель ранее заявляла, что обязательно поговорит с Путиным о захвате Россией трёх украинских военных кораблей и моряков в Чёрном море.
На субботу планировалась и встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом. Однако Трамп отменил её из-за захвата украинских кораблей.
Страны G7, в которую входят, помимо прочих, США и Германия, призвали накануне Россию освободить арестованных моряков.
Накануне МИД Германии опубликовал документ, названный "Пять пунктов для мира в Украине". В нём говорится о необходимости выполнить минские соглашения, усилить роль наблюдателей ОБСЕ, ввести в район конфликта на Донбассе миротворцев, поддержать реформы на Украине, а также отрицается возможность признания аннексии Россией Крыма.