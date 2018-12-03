Перша передача українським морякам пройшла в СІЗО "Лефортово"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Перша передача одному з заарештованих українських моряків пройшла в СІЗО "Лефортово" у російській столиці Москві. Про це повідомила російська журналістка Вікторія Івлєва, передає УНН.
"СІЗО "Лефортово"! Перша передача пройшла. Залишилось двадцять і три у "Матроську тишу", - написала Івлєва.
25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.
24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.
У Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.