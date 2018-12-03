Первая передача украинским морякам прошла в СИЗО "Лефортово"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Первая передача одному из арестованных украинских моряков прошла в СИЗО "Лефортово" в российской столице Москве. Об этом сообщила российская журналистка Виктория Ивлева, передает УНН.
"СИЗО "Лефортово"! Первая передача прошла. Осталось двадцать и три в "Матросскую тишину", - написала Ивлева.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.
В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина позже подтвердила информацию о переправке военных в Россию.