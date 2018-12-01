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Агресію РФ проти України детально обговорять в ЄС на наступному тижні

Агресію РФ проти України детально обговорять в ЄС на наступному тижні

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Тема агресії Росії проти України в районі Азовського моря буде обговорена на низці міжнародних заходів у Євросоюзі на наступному тижні. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович під час спільного брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.

"На наступному тижні, у вівторок і середу, відбудеться зустріч міністрів закордонних справ держав-членів НАТО. Питання агресії Росії до України в районі Азовського моря буде обговорюватися, а Польща буде на цьому наполягати", - зазначив Чапутович.

За його словами, крім того, в найближчий четвер на засіданні ОБСЄ в Мілані питання агресії РФ проти України буде обговорюватись. У програмі чергового засідання Ради з питань закордонних справ країн НАТО, що відбудеться за 9 днів, у понеділок, питання агресії РФ також буде підніматись.

"Буде звучати сильний голос міжнародної спільноти, який, з одного боку, підтримуватиме Україну, а з іншого – буде засуджувати, згідно міжнародних правил, дії Росії", - додав при цьому польський міністр.

В свою чергу, голова українського МЗС Павло Клімкін заявив, що буде вимагати в Брюсселі під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО дієвих заходів і пропонувати "нові елементи у нашій взаємодії з альянсом".

Нагадаємо, представник Держдепартаменту США в Україні Курт Волкер закликав Європу розглянути питання введення додаткових санкцій проти Росії у зв'язку з інцидентом у Керченській протоці і запевнив, що США вчинять так само.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях. Указом Президента передбачено ввести в Україні воєнний стан із 14 години 26 листопада 2018 року на 30 діб до 14 години 26 грудня 2018 року.

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