Агрессию РФ против Украины подробно обсудят в ЕС на следующей неделе

"На следующей неделе, во вторник и среду, состоится встреча министров иностранных дел государств-членов НАТО. Вопрос агрессии России в Украину в районе Азовского моря будет обсуждаться, а Польша будет на этом настаивать", - отметил Чапутович.

По его словам, кроме того, в ближайший четверг на заседании ОБСЕ в Милане вопрос агрессии РФ против Украины будет также обсуждаться. В программе очередного заседания Совета по вопросам иностранных дел стран НАТО, который состоится через 9 дней, в понедельник, вопрос агрессии РФ также будет подниматься.

"Будет звучать сильный голос международного сообщества, который, с одной стороны, поддерживать Украину, а с другой - будет осуждать, согласно международным правилам, действия России", - добавил при этом польский министр.

В свою очередь, глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что будет требовать в Брюсселе во время встречи министров иностранных дел стран НАТО действенных мер и предлагать "новые элементы в нашем взаимодействии с альянсом".

Напомним, представитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер призвал Европу рассмотреть вопрос введения дополнительных санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе и заверил, что США поступят так же.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошел российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрил военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях. Указом Президента предусмотрено ввести в Украине военное положение с 14 часов 26 ноября 2018 на 30 суток до 14 часов 26 декабря 2018.