Волкер закликав Європу ввести санкції проти РФ через агресію у Керченській протоці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Представник Держдепартаменту США в Україні Курт Волкер закликав Європу розглянути питання введення додаткових санкцій проти Росії у зв'язку з інцидентом у Керченській протоці і запевнив, що США вчинять так само. Про це повідомляє УНН із посиланням на німецьке видання Suddeutsche Zeitung.
“Було б дуже добре, якби європейці розглянули можливість додаткових санкцій (проти Росії — ред.). Ми у Вашингтоні зробили б те ж саме”, — зазначив Волкер.
Він закликав Москву “звільнити українські кораблі і моряків і повернутися за стіл переговорів з метою врегулювати конфлікт на довгострокову перспективу”.
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Курт Волкер додав, що держсекретар США Майкл Помпео провів телефонну розмову з президентом України Петром Порошенко після того, як Київ прийняв рішення ввести воєнний стан.
“Воєнний стан, необхідність якого я не хочу оцінювати, не повинно перешкоджати демократичному процесу всередині України”, — додав спецпредставник Держдепу.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп оголосив, що скасовує свою зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту “Великої двадцятки” та порадив зробити це всім іншим світовим лідерам.
Після цього, на відкритті саміту “Великої двадцятки” в Буенос-Айресі президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп не привітались.
Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях. Указом Президента передбачено ввести в Україні воєнний стан із 14 години 26 листопада 2018 року на 30 діб до 14 години 26 грудня 2018 року.