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Президент провів телефонну розмову з Держсекретарем США

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Державним секретарем США Майклом Помпео, інформує УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

“Президент поінформував американську сторону про вчинений Росією акт збройної агресії проти України в акваторії Керченської протоки, а також відповідні кроки української сторони, зокрема запровадження режиму воєнного стану”, — вказано у повідомленні.

Президент України відзначив, що такі протиправні дії Росії є абсолютно неприйнятними та мають отримати найжорсткішу реакцію міжнародної спільноти, в тому числі посилення санкцій проти РФ.

Співрозмовники скоординували кроки для подальшої протидії російській агресії проти України, в тому числі в районі Керченської протоки.

Як повідомляв УНН, Німеччина і Франція на зустрічі політичних директорів “нормандської четвірки” в Берліні закликали Москву і Київ внести свій вклад в деескалацію ситуації в Керченській протоці.

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