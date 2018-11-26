Президент провел телефонный разговор с Госсекретарем США
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Майклом Помпео, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
“Президент проинформировал американскую сторону о совершенном Россией акт вооруженной агрессии против Украины в акватории Керченского пролива, а также соответствующие шаги украинской стороны, в частности введение режима военного положения”, — указано в сообщении.
Президент Украины отметил, что такие противоправные действия России являются абсолютно неприемлемыми и должны получить жесткую реакцию международного сообщества, в том числе усиление санкций против РФ.
Собеседники скоординировали шаги для дальнейшего противодействия российской агрессии против Украины, в том числе в районе Керченского пролива.
Как сообщал УНН, Германия и Франция на встрече политических директоров “нормандской четверки” в Берлине призвали Москву и Киев внести свой вклад в деэскалацию ситуации в Керченском проливе.