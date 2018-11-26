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Німеччина і Франція закликали до деескалації в Керченській протоці

Німеччина і Франція закликали до деескалації в Керченській протоці

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Німеччина і Франція на зустрічі політичних директорів “нормандської четвірки” в Берліні закликали Москву і Київ внести свій вклад в деескалацію ситуації в Керченській протоці. Про це заявила в понеділок політдиректорка в МЗС ФРН Антьє Лендертсе, коментуючи підсумки переговорів, передає УНН.

“Зрозуміло, ми обговорили обстановку в Азовському морі”, — сказала Лендертсе, зазначивши, що це була одна з центральних тем переговорів. “Тут ми конкретно розглядаємо, які небезпеки існують в цій напруженій ситуації”, — зауважила вона. “Німеччина і Франція ще раз дали ясно зрозуміти, що необхідна деескалація. Ми закликали обидві сторони внести свій вклад в це”, — підкреслила політдиректорка.

Лендертсе також повідомила, що на переговорах в цілому обговорювалася ситуація на сході України. “Ми потребуємо політичного врегулювання конфлікту. При цьому центральну роль грають пункти Мінських домовленостей і над ними ми сьогодні працювали”, — сказала вона.

Berlin: The German, French, Russian and Ukrainian Political Directors met at the Federal Foreign Office today to discuss a peaceful solution for eastern #Ukraine. The situation in the Sea of Azov was also on the agenda. pic.twitter.com/uHw1rHJtFd

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) 26 ноября 2018 г.

Як повідомляв УНН, Британія, Франція і Німеччина закликали Росію в ООН звільнити українських моряків.

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